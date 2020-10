Con su 'outfit' más explosivo, Alessandra Rosaldo invita a sus fans a votar

View this post on Instagram

Ahora que tengo tu atenciu00f3n, te recuerdo que ya puedes votar para las elecciones en USA 2020. Manda el mensaje de texto VOTER al 26797 para averiguar si puedes votar antes de tiempo. Desliza a la derecha para mu00e1s informaciu00f3n. u00a1TU VOTO CUENTA! u00a1TU VOZ IMPORTA! #octobervoter #yourvoicematters #yourvotecounts #latinovote /// Now that I have your attention, swipe u2192 for more. Today is the launch of Voting Season! And it is absolutely critical to make your voting plan today u2013 whether it be by mail, early in person, or at the polls on Election Day. Text VOTER to 26797 to make your plan now to become an #octobervoter. #iamavoter @iamavoter