Devastada, hija de Peña Nieto confirma muerte de ser querido: "Cómo te vamos a extrañar"

Como te vamos a extranu0303ar Chatita, como podemos ser egoiu0301stas a veces y extranu0303arte y quererte aquiu0301 despueu0301s que tu nos diste tanto y el dejarte ir para nosotros no era una opciou0301n. Siempre creiu0301mos que seriu0301as eterna. Gracias por tanto amor dado tan incondicionalmente, tambieu0301n por todas las risas y desveladas platicando del mundo y nuestros universos propios. Verte nos daba toda la paz que necesitau0301bamos solo hasta que aventabas tu entranu0303able bastou0301n y te poniu0301as a bailar, tambieu0301n cuando nos echau0301bamos tu tequila con Carmela y como se poniu0301an chapeadas las dos. Gracias por ensenu0303arnos que para el amor no hay edad. Nos vas hacer tanta falta Chatita pero por fin estau0301s con mi Pa y con toda tu familia. Se que desde arriba nos guiarau0301s y te reirau0301s de todas nuestras aventuras, y cantarau0301s sin parar para alegrarnos los diu0301as y ayudarnos a dormir. Gracias por tanto Chatita. ud83eudd0d