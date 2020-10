"Dice lo mismo de sus maridos": Pati Chapoy vuelve a hablar de la relación de Ninel Conde y Larry Ramos

View this post on Instagram

#ninelconde se comprometiu00f3 con su novio #larryramos... Fue el diu0301a de mi cumpleanu0303os en Bodrum, Turquiu0301a, en el restaurante Zuma. Desde la manu0303ana me dijo que iriu0301amos a cenar al mejor lugar de ahiu0301, que estuviera lista a las nueve de la nocheu201d, relatou0301 Conde a People en Espanu0303ol. u201cCenamos y a la hora del postre llevaron todo ese arreglo de detalles, de postres, con los dos letreros, y [Larry] sacou0301 el anillo de su sacou201d.