El trap cotidiano de Padilla: sentimientos en canciones

Ciudad Obregón. El talento existe donde sea. Por más pequeño que parezca el lugar, hay personas que tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento, como es el caso del cantante Padilla. El originario de Ciudad Obregón a lo largo de su vida ha experimentado la música en sus distintos géneros.

El joven de 23 años de edad se encontró con la música desde pequeño al ver a su hermana tocar un instrumento, estando en el coro de la iglesia y hasta al llegar a otro país para encontrarse con algo nuevo.

En entrevista con TRIBUNA, Padilla platicó cómo ha sido su camino en la industria musical y sobre todo, habló de su nuevo sencillo lanzado hace poco más de un mes.

El joven vivió toda su niñez en Ciudad Obregón, donde experimentó con distintos géneros musicales siendo parte de bandas regionales donde aprendió un poco más, ya que deseaba aprender y experimentar. Fue hasta que se mudó a Estados Unidos un tiempo que conoció otro estilo de música que lo hizo encontrar un camino.

Aquí en Obregón siempre me gustó escuchar un poco de todo y cuando me fui a vivir 'al otro lado', conocí lo que fue el género urbano como el trap y el rap y me gustó, me sentí atraído hacia ese estilo”, dijo.