Ella es Ayana, la hija poco conocida de Lupillo Rivera que enamora las redes a sus 24 años

View this post on Instagram

Missing Cabo. Thanks to my babe for this amazing trip u2764ufe0fu2764ufe0fud83dude0d and I forgot shoutout to him for taking this photo u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fud83dude18ud83dude18ud83dude18ud83dude18