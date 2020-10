¡Increíble! Actor de Televisa revela extraño secreto de belleza que causa polémica en redes

Ciudad de México.- Sebastián Ligarde, reconocido actor de Televisa, ha revelado que su secreto de belleza que usa para lucir más joven sin cirugías ni botox es la orinoterapia, un tratamiento que se basa en beber su propia orina, lo que ha desatado una gran polémica en sus redes sociales.

Sebastián señaló que ha recibido muchas críticas por parte de sus 'haters' que se burlan de este tratamiento alternativo a la música occidental, pero afirma que si supieran los beneficios que este tiene no dudarían en practicarlo también.

Ligarde aseguró que gracias a esto su madre pudo curar dos terribles enfermedades que agobian mucho, psoriasis que es una afección en la piel que produce escamas en la piel que da mucha comezón, por lo que ha decidido no hacer caso a los malos comentarios.

¡Claro! Es una gran alternativa para la salud, porque hay muchas cosas que la medicina tradicional no ha podido curar, pero que la orinoterapia sí. Y no lo digo yo, ha sido documentado por años. A los 84 años mi mamá se curó de psoriasis y de diabetes a través de la orinoterapia, y no sólo ella, hay cientos de casos, pero también hay gente que se va por el lado morboso o los haters que me escriben cosas terribles, ¿pero sabes qué?, yo los bloqueo", aseguró Sebastián.

Finalmente confesó que ha usado este tipo de tratamiento y que gracias a ella luce 22 años menos que y no de 67 como los que tiene sin necesidad de haberse sometido al botox o cualquier otro tipo de cirugía estética.

Ya llevo 25 años practicándola. Yo me tomo un trago, ya no tengo ese asco, ya estoy acostumbrado al sabor. Y claro que he visto resultados, a mis 67 no he usado bótox, no me he hecho cirugías estéticas y la gente cree que tengo 45 años, la piel de inmediato te cambia", finalizó.