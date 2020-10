Jessica Cediel narra el doloroso proceso que sufrió tras la amputación de músculos en los glúteos

Ciudad de México.- Jessica Cediel sigue hablando de la dolorosa experiencia que atraviesa luego de haberse practicado un procedimiento estético en donde le inyectaron biopolímeros en los glúteos tras su intento de lucir un derriere de infarto.

La presentadora colombiana confirmó al programa Un Nuevo Día que tuvo que someterse a una amputación de músculos en sus glúteos para combatir el dolor que le provocaba el mal procedimiento que se realizó en el pasado.

Acto seguido, Cediel contó lo complicado que fue para ella el proceso de recuperación. "Entonces vienen los famosísimos lavados, entonces a mí me metían agua oxigenada y clorox, para poderme sacar toda el agua que yo tenía ahí para limpiar y evitar una infección, no te puedo explicar el dolor y el ardor tan impresionante que yo sentía desde la primera sesión".

Yo lloraba y mordía almohada y me ardía todo por allá abajo, o sea, me ardía hasta la punta del pie, me ardía la vagina, me ardía la nalga, todo".