Liz Gallardo y Jacky Arroyo protagonizan tremenda pelea a través de redes sociales

Ciudad de México.- Luego de que Jacky Arroyo y Rodrigo Fragoso, conductores del programa El Chisme TV, hablaron de los supuestos videos íntimos de Kunno, la actriz Liz Gallardo respondió a sus declaraciones.

Tras esas declaraciones fue Arroyo quien de inmediato se le fue encima, asegurar que ella los utiliza para darse publicidad, por lo que le solicitó coherencia.

Minutos más tarde Fragoso también hizo lo suyo de la manera más respetuosa, para después borrarlos de Internet.

Te pido que me respetes. Si no te gusta no opines y punto. ¡Total ya me dejaste de seguir! Así ya no ves mis cosas. Pero si te pido no faltes al respeto porque yo también sé hacerlo”, indicó.