"Me hago muchos arreglos, todo es postizo": Novia de Vicente Fernández Jr. expone su verdad

ATENCIu00d3N: Hoy no te puedes perder la primera entrevista de novia de #VicenteFernandezJr, #MarianaGonzalezPadilla alias u201cla Kim Kardashian Mexicanau201d, u00a1y prepu00e1rate por que viene dispuesta a contarnos de todo! ud83dudca5Te esperamos 3PM/2C