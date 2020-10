"No existe para mí": Andrea Legarreta reacciona de esta manera a las declaraciones de Adame

Ciudad de México.- Andrea Legarreta pasó a convertirse en la nueva víctima de los ataques del actor, Alfredo Adame, luego de que este declarara que fue vetado de Televisa por culpa de la conductora de Hoy.

No obstante, Legarreta no quiso prestarse al juego mediático del polémico artista, por lo que al momento de ser cuestionada sobre los dimes y diretes en su contra, ella fue completamente directa.

Esa persona no existe para mí. Así me insistan (no voy a hablar de él). Conecto con lo positivo y deseo que le vaya muy bien a él y a cualquier otra persona. Si me desean el bien o el mal, cada quién sabe. Pero yo no voy a hablar", dijo Andrea Legarreta sobre Alfredo Adame.