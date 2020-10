"No soy vocera de nadie y no me interesa": Ninel Conde ignora los escándalos de su novio Larry Ramos

Ciudad de México.- La cantante, Ninel Conde, mediante una entrevista para el programa Ventaneando, relató que a ella no le interesan los escándalos de Larry Ramos, pues está enfocada en su hijo.

Durante la conferencia la obra A Oscura Me Da Risa, Conde señala pone oídos sordos ante los ataques hacia el colombianos, mientras que tocó el tema de su hijo.

No tengo nada que decir, yo creo que no soy vocera de nadie y no me interesa aclarar absolutamente nada", dijo.