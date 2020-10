Paulina Rubio tiene fuerte enfrentamiento con su excónyuge y la policía debe intervenir

Ciudad de México.- La cantante mexicana, Paulina Rubio, tuvo un fuerte encuentro en su hogar con su excónyuge Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como 'Colate'. La pelea fue tan impresionante que incluso la policía tuvo que intervenir en la situación.

El conflicto se propició debido a que 'La Chica Dorada' no quiso abrir las puertas de su casa a su ex, quien asegura que únicamente fue a visitar a su hijo, Andrea Nicolás.

Te podría interesar: A punto de dar a luz y sin trabajo en Televisa, conductora toma drástica medida para sobrevivir

A post shared by Nicolas Vallejo-Nagera (@colatenicolas) on Oct 1, 2020 at 1:06pm PDT

View this post on Instagram

Después de pasar varios minutos insistiendo en ver al pequeño y no obtener una respuesta, Colate estalló ante la actitud de la intérprete y llamó a la policía para que hicieran algo al respecto; sin embargo, esto fue en vano ya que Paulina jamás abrió la puerta.

Es de todos conocidos que tengo muchos problemas, hoy he ido a buscar a mi hijo y he estado una hora y pico y lo de siempre, creo que no soy al único que le pasa, y me he tenido que ir después de una hora y 45 minutos sin mi hijo y ¡es un horror!, sobre todo para los niños”, comentó más tarde en su programa Lengüilargos.