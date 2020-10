¿Se va a TV Azteca? Adrián Uribe revela la razón por la que rechazó proyecto en Televisa

Ciudad de México.- El famoso actor y comediante, Adrián Uribe, ha revelado la razón por la cual decidió rechazar y no participar en la segunda temporada de ¿Quién es la Máscara? pese haber estado en la primer temporada del proyecto de Televisa, ¿será que se va a TV Azteca?

En una entrevista con Despierta América, Uribe habló de lo "horrible" que fue para él enterarse que dos de sus mejores amigos y colegas más cercanos de la televisora San Ángel, Omar Chaparro y Consuelo Duval, se hubieran contagiado de Covid-19.

Te podría interesar: A punto de dar a luz y sin trabajo en Televisa, conductora toma drástica medida para sobrevivir

Justamente fue eso lo que lo orilló a optar por rechazar su aparición en la segunda temporada del programa, pues deseaba cuidar de su novia a lo largo de su embarazo y arriesgarse lo menor posible de contraer el temido virus.

Te podría interesar: Tras despido de Televisa y la muerte de su hija, TV Azteca da dura noticia a Rocío Sánchez Azuara

Justamente por eso tomé la decisión de no estar, precisamente para dedicarme al cien por ciento al embarazo de mi mujer y acompañarla hasta que nazca. No estamos saliendo, yo desde marzo no salgo a un restaurante, no salgo a lugares públicos, de repente hemos ido al super con todos los cuidados, pero tratamos de estar como lo más guardados posible", finalizó Uribe.