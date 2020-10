Televisa de luto: Conductores se unen para despedir a querido compañero

View this post on Instagram

RUBu00c9N ROJAS Q.E.P.D. Nuestro compau00f1ero de muchos au00f1os en Televisa San u00c1ngel perdiu00f3 la batalla contra el COVID-19 Lamentamos su irreparable pu00e9rdida, nuestro mu00e1s sentido pu00e9same a su FAMILIA y AMIGOS. @canalestrellas @cuentameloyaof