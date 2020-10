Tras 13 años de su muerte, Pepe Aguilar recuerda a su papá y revela esto en Televisa

Ciudad de México.- Uno de los cantantes más queridos se sinceró al hablar sobre su papá, quien ya falleció, pero que él recuerda con mucha emoción y cariño.

Pepe Aguilar es uno de los artistas que más cariño tiene de todo su público. Esta vez, el artista aprovechó para hablar en un programa de Televisa sobre su papá, lo que conmovió a los televidentes.

Te puede interesar: A punto de dar a luz y sin trabajo en Televisa, conductora toma drástica medida para sobrevivir

Tuve la fortuna, tuve a un hombre que me tuvo a una edad muy madura y yo creo que esa fue la diferencia. Cuando mi padre me tuvo, me tuvo a los 50".

Lee también: ¿Murió César Évora? El primer actor de Televisa explota en 'Hoy' y da contundente mensaje

El intérprete siguió hablando sobre el buen padre que fue Antonio Aguilar y que siempre estará agradecido con él por todo lo que hizo:

Yo me acuerdo de mi papá a partir. de que él tenía 60 años. Yo tenía 10 años y él era un señor con broncas emocionales pero las manejaba. Me regañaba, me decía una palabra, tenía una mirada como de águila, te hacía sentir chinche".

Fuente: Unicable