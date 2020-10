Tras despido de Televisa y 'veto' en 'Hoy', querido actor hace esto para vivir

Ciudad de México.- Polo Morín, uno de los actores más queridos que perteneció a Televisa, con gran felicidad ha compartido en sus redes sociales una alegre noticia sobre lo que hace meses después de confirmar que había perdido su exclusividad en la televisora San Ángel y de que se dijera que en Hoy lo habían vetado por petición de su expareja, Lambda García.

Morin en un video en sus historias de Instagram informó que ya habían comenzado las grabaciones de su nuevo proyecto, mismo del que no podía hablar mucho ya que los productores de este trabajo se lo habían pedido, por lo que hasta ahora lleva un perfil bastante bajo al respecto.

Hoy ya fue mi primer día de llamado, estoy muy feliz, pero no les puedo contar nada más, por eso no les he dicho nada", dijo Morin desde su ducha.