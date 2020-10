Tras su reemplazo en 'Enamorándonos', Carmen Muñoz deleita pupilas de esta forma en Instagram

View this post on Instagram

Asu00ed...!!! ud83dudc9aud83dudc99ud83dudda4ud83dudc9c Total look: @vesselatelier @vesselcollection Stylist: @blackhairedgal ud83dudc84 @dormaka ud83dudc87ud83cudffcu200du2640ufe0f @ceci_peinadora ud83dudcf8 @gabrielvtrujillo