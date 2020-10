Alison Solís, hija de 'El Buki', reaparece en Instagram ¡sin una gota de maquillaje!

Estados Unidos.- La guapa hija de 'El Buki' de apenas 21 años logró reaparecer en las redes sociales, pero desatando gran furor pues presumió en sus redes sociales el como luce sin una gota de maquillaje en su rostro.

Alison Solís recurrió a su perfil de Instagram para compartir un video donde además de encontrarse manejando dejo ver cada detalle de su cara, esto de la manera más pensativa.

He sentido tanto amor por todo lo que me rodea casi como si estuviera en un trance amor, y me siento llamada a sugerirle que encuentren momentos de amor y jubilo en las cosas simples del día a día”, agregó en el post.