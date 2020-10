Bárbara de Regil narra en 'VLA' el infierno que pasó por el huracán y la destrozan: "Sonríe"

Tulum, Quintana Roo.- La famosa chica fitness, Bárbara de Regil, concedió una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para hablar de los momentos de pánico que vivió por la espera del huracán Delta en Tulum.

Mediante una videollamada, la protagonista de Rosario Tijeras contó que el primer reto al que se enfrentó fue conseguir dónde quedarse pues fue desalojada de la zona de playa en la que se encontraba.

Por fortuna, Bárbara logró rentar un apartamento en esta ciudad, sin embargo, explicó que no era de lo más seguro. Asimismo, contó que no logró conseguir comida suficiente pues hubo compras de pánico.

No es un refugio, hay ventanales grandes, pero bueno, cualquier cosa nos encerramos en el baño... fui al súper y todo se acabó, hubo compras de pánico, no había atún, elote, porque no tenemos gas", añadió.