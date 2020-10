'Colate' decide hablar luego del escándalo desatado en la casa de Paulina Rubio

Miami, EU.- El empresario, Nicolás Vallejo Nájera, mejor conocido como 'Colate', decidió romper el silencio para hablar del conflicto ocurrido en la casa de Paulina Rubio, luego de que ella no le permitiera ver a su hijo y llamara a la policía.

A los diez minutos salió una persona a decirme que el niño no iba a salir y yo: ‘¿cómo que no?’, yo ya lo tenía por escrito, le había escrito unas horas antes confirmando todo porque siempre hago una doble confirmación, pero la cosa se fue complicando, me voy, me llaman, vuelvo, los abogados… todo un circo innecesario, absurdo, costoso y malo para nuestro hijo", indicó.