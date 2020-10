Consuelo Duval habla de actriz que dejó TV Azteca para entrar a Televisa y ella le responde

Ciudad de México.- La conductora del programa Netas Divinas, Consuelo Duval dedicó palabras a una querida actriz por ser un día especial.

Consuelo Duval es una de las actrices y conductoras de la televisora de San Ángel que más se ha caracterizado por su sinceridad pero esta vez abrió su corazón y le dedicó unas palabras a una actriz que llegó a Televisa tras haber estado en TV Azteca.

Esas fueron las palabras del momento especial de Claudia Álvarez por su historia de amor, con el ahora padre de su bebé y en especial por su cumpleaños.

Me bastó conocerla para amarla y en un corte a comer, me contó su historia de amor, asi de viva voz, y le brillaban los ojos y caí a sus pies!! Por eso no me extraña que hayan nacido el mismo día!! Qué bueno que nacieron!! Qué bueno que se encontraron y se reencontraron Qué bueno que ya son tres!! Celebro su cumpleaños, su vida, su historia y todo lo bueno que está por venir!!