Denisse de Kalafe relata haber sido evacuada de su casa tras la llegada del huracán 'Delta'

Ciudad de México.- La cantante, Denisse de Kalafe, mediante una entrevista para el programa Ventaneando, relató que fue evacuada de su domicilio, por la llegada del huracán 'Delta' en Quintana Roo.

En su mensaje, la intérprete menciona que el día de ayer tuvo que partir a Mérida, en que se soluciona el problema natural en la isla de Holbox, donde actualmente reside.

Podría interesarte: Adiós TV Azteca: Antonio Rosique da dura noticia a atletas y este participante abandona 'Exatlón'

Me siento triste porque nos evacuaron, yo me quería quedar en mi casa, pero no fue posible, porque las autoridades dicen que es muy frágil", dijo.