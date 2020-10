"El infiel de México": Actor de Televisa habla de más y hace humillante revelación de Raúl Araiza

Ciudad de México.- En plena conferencia de prensa Juan José Guarneros, reconocido actor de Televisa, ha desatado furor al hablar de más en esta y hacer humillante revelación respecto a Raúl Araiza, con quien esteraliza la obra A Oscuras Me Da Risa.

Mientras hablaban sobre detalles de su obra, que entre los temas se encuentra el de la infidelidad, Juan José recordó la ocasión en la que se destapó cuando el conductor de Hoy le puso los cueros a su esposa y que casi acaba con su matrimonio en 2015.

Te podría interesar: Adiós TV Azteca: Antonio Rosique da dura noticia a atletas y este participante abandona 'Exatlón'

Ante esto Ninel Conde, Benito Castro y 'Albertano', pusieron cara de asombro y guardaron silencio esperando la respuesta de 'El Negro', quien se mantuvo callado un par de segundos hasta que dijo que estaban "chupando tranquilos", aligerando el momento de tensión que se formó.

Poco después que le cuestionaron si se había molestado con los comentarios el negó la situación y señaló que entendía el comentario y aceptaba pues él ya había confesado públicamente su desliz, recalcando que tampoco podía ser marcado por ese escándalo o ser llamado "el infiel de México".

Te podría interesar: 'Exatlón': Tras la eliminación de Patrick y polémica de Mau, la producción anuncia importante cambio

No así que digas, ‘soy el infiel de México'. He tenido errores, los he aceptado, he pedido disculpas y he aprendido. No soy alguien que cargue con pena o con vergüenza mis errores porque he tenido también aciertos pero sí hay que pedir perdón, sí hay que aceptar. La obra de eso se trata, te ríes porque te ha pasado", expresó.