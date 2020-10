Exnovia de Christian Nodal da inesperada noticia en redes y fans estallan: "No puede ser"

View this post on Instagram

#MariaFernandaGuzman contrajo #covid19 asu00ed lo dio a conocer en redes sociales, agregando que no tiene sabor, por eso ya estu00e1 haciendo una lista de lo que comeru00e1 en cuanto se alivie. Ella es hija del ex futbolista #DanielGuzman y ex novia de #christiannodal Esperamos que te recuperes pronto Maria!