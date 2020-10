Fernanda Castillo, actriz de Televisa, sorprende con coqueta sesión fotográfica

View this post on Instagram

#tbt Andaba toda feliz en esas fotos hasta que me puse a pensar : u201cQue nadie se de cuenta que se me estau0301n saliendo los deditos del zapatoud83dude2cud83eudd2dud83dude44...u201d ud83eudd2bud83eudd2bud83eudd2bEl que puede reiu0301rse de siu0301 mismo , gana! ud83dude04