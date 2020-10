¿Hará colaboración con BlackPink? Paty Cantú opina de la banda juvenil de K-Pop

Ciudad de México.- Este miércoles 7 de octubre, la cantante mexicana Paty Cantú, realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de TikTok, donde fue vista por casi 10 mil de personas, a quienes les ofreció todo un recorrido al 'BackStage' donde presentará su concierto.

Dicho evento, será el día de mañana 8 de octubre en la Ciudad de México después de varios meses sin realizar actividades presenciales.

Aseguró que todo el staff incluida ella, están tomando todas las medidas de prevención por el Covid-19 y habrá límite de gente en el lugar del evento.

El evento tendrá incluidas canciones de su nuevo disco que se estrenará primero en digital y posteriormente en físico, sin embargo, justo el día de la presentación, lanzará su reciente video musical por YouTube, el cual será de la canción Conocerte a las 19:00 horas en horario de México.

Fans de la cantante le preguntaron si en un futuro tendrá alguna colaboración con el grupo musical coreano BlackPink a lo que ella aseguró que por el momento no hay planes de participar en una canción con ellas, pero le encantaría cooperar con el grupo.

Me encanta BlackPink… yo creo que, como muchos, me he hecho fan de muchos artistas y canciones que he conocido aquí en TikTok, entonces BlackPink es uno de esos casos, es una banda super cool, las chavas están increíbles, la música super empoderadora, si dan ganas de colaborar o algo", dijo Paty Cantú.