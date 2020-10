¡Incómodo! Eugenio Derbez recuerda su último encuentro con Victoria Ruffo

Ciudad de México.- El actor mexicano, Eugenio Derbez, reveló en una charla que la última vez que se encontró de frente con su expareja, Victoria Ruffo se convirtió en un momento más que bochornoso.

Mediante una transmisión en vivo, el también productor le confesó a la periodista Luz María Doria que el encuentro se dio en un centro comercial de Los Ángeles cuando junto a su hijo José Eduardo Derbez.

Pero la cosa no quedó ahí, pues Derbez relató que incluso en cierto momento sintió que Ruffo intentó hacerle la competencia comprando ella también ropa para José Eduardo.

Yo vi que José Eduardo se estaba probando otro y me dijo ‘mi mamá quiere que me lo pruebe porque me lo quiere regalar’, entonces yo nada más dije ‘¡no puede ser! Nada más porque yo te voy a regalar un abrigo ella también quiere regalarte uno, ¿hasta en eso? Pero bueno, esa fue la última vez que la vi”, concluyó Eugenio.