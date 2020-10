Issabela Camil 'explota' en 'Hoy' por su aparición en la serie sobre Luis Miguel

Ciudad de México.- Issabela Camil, reconocida actriz, ha 'explotado' en una entrevista en exclusiva para el programa Hoy respecto a su romance con Luis Miguel y el que detalles de este salgan a la luz en la segunda temporada de la serie sobre el famoso cantante.

Camil visiblemente molesta e incómoda al respecto ha señalado que no piensa dar declaraciones sobre eso ya que para ella eso ha quedado ya en el pasado y no tiene nada más que decir de lo que ya se dijo en su momento.

De igual manera reconoció que aunque ella no quiera hablar del tema, 'El Sol' puede dar su versión de los hechos cuando le parezca pues ella no puede prohibirle decirle nada sobre lo que haya pasado sobre su vida ni decirle como contarlas.

Es un tema que no me gusta tocar, cada quien cuenta la historia como le fue y yo no puedo decir que no cuenten tal cosa. Me mantengo al margen, no sé más”, dijo Issabela Camil.