Lucía Méndez recuerda el día que le puso un alto a un expresidente tras rumores de romance

Ciudad de México.- La actriz, Lucía Méndez, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, recordó la vez que le reclamó al expresidente, Miguel de la Madrid, por los chismes desatados en los cuales aseguraban que ella tenía una relación con él.

En su mensaje, Méndez menciona que todo se dio en un elevador, donde ella le mencionó que pusiera fin a esos rumores, los cuales eran falsos, pues ella nunca lo trató, a lo que él la atendió de modo amable.

Podría interesarte: Adiós TV Azteca: Antonio Rosique da dura noticia a atletas y este participante abandona 'Exatlón'

Ni siquiera lo conocía y me inventaban que era mi novio y me compraba todo, un día me lo encontré y muy amable", dijo.