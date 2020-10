Lucía Méndez teme a la vacuna contra el Covid-19, defiende a Paty Navidad y Miguel Bosé

Ciudad de México.- La actriz Lucía Méndez se tomó el tiempo para compartir su opinión durante una entrevista para el programa matutino Sale el Sol cuando se le fue cuestionada con respecto a la nueva vacuna contra el Covid-19.

Méndez manifestó tener miedo, pues afirma que le preocupa bastante los efectos negativos y secundarios que esta medida sanitaria puedan provocarle.

Ay mano, no sé, primero voy a probar a ver cómo les va… y me pondría la rusa, siento que la rusa me llama la atención, pero dejaría un poquito a ver qué pasa cuando se la pone alguien, no me vaya a dar el patatus".