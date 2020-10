Luz Elena González luce coqueto vestido de color azul que alegra corazones

View this post on Instagram

Es que este amor es azul como el mar azul ud83cudfb6ud83cudfb6ud83cudfb6ud83cudfb6ud83cudfb6ud83cudfb6 ... Vestido @bcbgmaxazria Joyeria @dejewelry Maquillaje @karla.guerreromua Peinado @nahomi.dp03 Agencia @byle360 Programa #aquu00edcontigo