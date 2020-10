¿Más delgada? Curvy deja a todo TV Azteca boquiabierto al mostrarse de esta enloquecedora forma

View this post on Instagram

Y asu00ed quedu00e9 despuu00e9s de mi visita en @lapeluofficial ud83dudc87ud83cudffbu200du2640ufe0fu2728 Amo mi nuevo corte @diegoalbal y lo saludable que me lo dejaron. #curvyzelma #curvylovers #loquiereslotienes #love #beauty #cortesdepelomujer #tratamientohidratante #ootd #curves