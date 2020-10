Paulina Rubio rompe el silencio y decide hablar del día que olvidó una de sus canciones

Ciudad de México.- Paulina Rubio rompió el aislamiento que había mantenido en las últimas semanas para sincerarse con sus seguidores y revelar que estos últimos meses han sido muy difíciles debido a los ataques e insultos que ha recibido.

Hoy decidí romper el silencio y sanar las heridas que me dejaron los comentarios hirientes. El bullying te lastima, a mí me transformó”, inició su emotivo mensaje.

Tras relatar lo que ha vivido por la pandemia, la llamada 'Chica Dorada' se mostró muy sensible, y antes de romper en llanto manifestó:

Me tomé un retiro espiritual para conectar con los míos, con todo lo que está pasando y con todo lo que pasó... Yo no puedo imaginarme una vida sin conciertos, no me imagino una vida sin mis niños y sin mis fans, les extraño”, dijo.

Podría interesarte: Adiós TV Azteca: Antonio Rosique da dura noticia a atletas y este participante abandona 'Exatlón'

Posteriormente, Paulina reconoció que su comportamiento no fue el correcto durante un concierto que hizo en redes sociales. “Soy responsable de todo lo que me ha pasado… Sé que soy una imagen, que soy una persona que pone el ejemplo, pero también soy ser humano, meto la pata y la riego, pero también aprendo de mis errores.

De la misma manera, la intérprete subrayó el motivo de su regreso a la vida pública, indicando que no está para justificarse pero sí para arreglar las cosas.

No estoy aquí para justificarme ni para pedir perdón, estoy aquí para sacarme la espinita, para que le día de mañana cuando mis hijos estén grandes y puedan ver esto, sepan de dónde vengo, y sepan que tengo muy claras mis prioridades, y mis prioridades son mis hijos, mi familia y mi público, la gente que me quiere, que me ha hecho, yo he trabado mucho desde chiquita, amo lo que hago, disfruto darme mucho en el escenario y darme al público, ustedes me han visto crecer, me han visto casarme, divorciarme, tropezarme y levantarme”, agregó.