¿Problemas con producción? Roberto Carlo revela verdadero motivo de su despido de 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- El guapo y famoso conductor, Roberto Carlo, ante insistencia de fans nuevamente ha tenido que revelar el verdadero motivo por el cual fue despedido del famoso matutino de Imagen Televisión, Sale el Sol, ¿a caso fue por problemas con la producción?

Carlo hizo una dinámica en sus redes donde respondería preguntas de sus seguidores en Instagram, en las cuales sobresalió que ya revelara porque había salido de Sale el Sol realmente, a lo que respondió esto al respecto.

Te podría interesar: Adiós TV Azteca: Antonio Rosique da dura noticia a atletas y este participante abandona 'Exatlón'

Yo ya la dije, al menos lo que a mi me dijeron eso es. Me dijeron que había un recorte de dinero en la empresa y a mi me tocó a mi salir como a otros de producción y a otros conductores de otros programas, esa es la verdad", aseguró Carlo.