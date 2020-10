¿Reemplazará a Magda? Andrea Legarreta buscaría hacerse con la producción de 'Hoy'

Ciudad de México.- Desde hace ya algunos meses se ha ido hablando acerca de la productora de Televisa, Magda Rodríguez y su salida del programa matutino, Hoy, pues actualmente se sigue discutiendo sobre quien será la persona que la suceda.

Y tal parece que existen muchos interesados por tomar las riendas de dicho show, pues se han escuchado nombres como el de Alexis Núñez, Nino Canún Jr. e incluso el mismo Alfredo Adame, han manifestado que les gustaría tomar el puesto.

No obstante, quien no se queda atrás, es la conductora, Andrea Legarreta, pues hay quienes dicen que buscaría aprovechar la salida de Magda para tomar un lugar detrás de cámaras y no frente a ellas.

Cabe señalar, que Legarreta comentó en el pasado estar interesada por dirigir el show matutino, pues ella misma comentó en alguna ocasión, que nadie más que ella conoce a la perfección al programa, así como a su público.

Ante esta situación, solamente quedaría espera a la decisión de los directivos de Televisa, pues hasta el momento no se ha dicho más sobre quien será el sucesor o sucesora de Magda Rodríguez.

Con información de: Chacaleo