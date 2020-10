¿Se casa? Julián Gil aprovecha romántico viaje y se arrodilla ante su novia

Ciudad de México.- El famoso actor, Julián Gil, durante su romántico viaje a Cappadocia con su novia, Valeria Marín, ha decidido arrodillarse ante ella para darle esta emocionante sorpresa que ha dejado boquiabiertos a sus millones de seguidores en Instagram.

Gil este miércoles 07 de octubre ha compartido un video en el que en una montaña de Cappadocia con una hermosa vista del paisaje bajo el sol de la mañana se ha arrodillado y con mucha emoción le ha dado una increíble noticia, ¿acaso se casa?

Te podría interesar: 'Exatlón': Tras la eliminación de Patrick y polémica de Mau, la producción anuncia importante cambio

Aunque todos estaban a la espera de que le propusiera matrimonio, la realidad es que ambos planearon el momento para anunciar que la operación de su rodilla había sido todo un éxito y ya estaba perfectamente, tanto que incluso podía estar arrodillado.

Sé que estás nerviosa, sé que está posición me puede llegar a comprometer mucho, pero quiero aprovechar que estamos en un lugar mágico con un carro que siempre he soñado en un atardecer hermoso y quería que después de tantos meses de sacrificio y de dolor ya me puedo arrodillar ante ti", dijo Julián poniéndose de pie para mostrar los resultados.