Tras dejar Televisa y 50 cirugías, exintegrante de 'Big Brother' reaparece irreconocible en 'Hoy'

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles el periodista Pepillo Origel reveló durante el programa Hoy que una famosa artista ya superó las 50 cirugías estéticas a pesar de que apenas tiene 49 años de edad.

Origel relató que se trata de la aclamada modelo argentina, Sabrina Sabrok, quien fue una de las participantes más polémicas del reality Big Brother VIP.

La también actriz brindó una entrevista exclusiva al matutino de Televisa para hablar a detalle de sus más recientes 'arreglitos' y visitas al cirujano.

Recientemente me volví a aumentar los pechos y me hice aumento de labios hace unos días y me hice otros arreglos en la cara", añadió.

Sabrina también relató que pese a estar en peligro de perder la vista, ella decidió hacerse una cirugía en los ojos para cambiar la forma de su mirada.

Me los hice, no me los operé, me pusieron bótox y relleno, me los estiraron", añadió.