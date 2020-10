Tras perder la patria potestad, Eugenio Derbez se disfrazó para ver a José Eduardo

Ciudad de México.- El actor mexicano, Eugenio Derbez, sorprendió al revelar que perder la patria potestad de José Eduardo Derbez, hijo que tuvo con Victoria Ruffo, fue el momento más duros de su vida.

Para mí fue un dolor tremendo que durante tantos años no me dejaran ver a José Eduardo porque ni siquiera tenía acceso, me quitaron la patria potestad (….) por ciertas razones, entonces yo no me podía acercar a la casa de José Eduardo y era lo que más me dolía”, añadió.