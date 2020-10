Tras sufrir de menopausia, Alessandra Rosaldo revela cómo se mantiene en forma

View this post on Instagram

Hoy es u24c2ufe0fiu00e9rcoles u24c2ufe0fortal de LIVE en u24c2ufe0fu00e9todo u24c2ufe0f y toca rutina con sliders o trapitos, whoohooooo! ud83dudcaaud83cudffcud83dudcaaud83cudffcud83dudcaaud83cudffc u00bfYa estu00e1n list@s? Nos vemos al ratito y si todavu00eda no eres parte de la comunidad u24c2ufe0f, subscru00edbete en ud83dudc49ud83cudffcud83dudc49ud83cudffcud83dudc49ud83cudffc www.metodo-m.com @elmetodo_m