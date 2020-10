¿Vuelve a 'VLA'? Tras 'veto' de TV Azteca, Tania Rincón reaparece y deja en shock a Televisa

Ciudad de México.- La conductora Tania Rincón, quien se encuentra embarazada de su segundo hijo, una bebé a quien llamará Amelia, acudió como invitada a un importante programa y sorprendió a todos.

Tania, quien acaba de terminar su proyecto en Televisa como conductora de Guerreros 2020 tras dejar Venga la Alegría y TV Azteca luego de 11 años en la empresa, hizo vibrar a sus fans al aparecer en televisión otra vez. ¿Volvió a su antiguo matutino?

Lee también: Adiós TV Azteca: Antonio Rosique da dura noticia a atletas y este participante abandona 'Exatlón'

La presentadora no regresó a las filas del Ajusco, sino que participó junto a Mauricio Barcelata en el exitoso programa de comedia Me Caigo de Risa como invitada VIP.

Tanto ella como el conductor, quien acaba de debutar como integrante de el matutino Aquí Contigo en El Heraldo TV, pasaron una gran tarde celebrando el 'baby shower' de Mariana Echeverría, quien se encuentra a poco más de una semana de recibir a su bebé.

La familia disfuncional los recibió con los brazos abiertos, pues el conductor titular Faisy así presumió el gran programa que le espera al público este miércoles 7 de octubre.

Así reaccionaron usuarios en redes a la sorpresa:

Qué bien Tania, me encanta verte en la tele", "ya te extrañaba desde que acabó Guerreros", "No me pierdo este programa, wow Tania", "Me cae bien Tania, denle un programa para ella sola".