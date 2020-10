Ángela Aguilar roba suspiros en Instagram al compartir foto de su infancia

Ciudad de México.- La querida y talentosa cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar, por su cumpleaños 17 ha compartido una foto de su infancia en su cuenta de Instagram, la cual ha logrado robar miles de suspiros entre sus millones de fans.

Aguilar este jueves 8 de octubre ha compartido una foto de su niñez en la que aparece tomada de la mano de su padre, Pepe Aguilar, mientras caminan por lo que parece ser un set de grabaciones.

Junto a esta foto ha anexado un bello mensaje de agradecimiento por tantos años de vida llena de bellos momentos, aprendizajes y amor, lo que ha enternecido aún más a sus millones de fans.

Más recuerdos que vida. Gracias por todo, gracias por tanto. Un año más lleno de amor. Un año más lleno de aprendizajes. Un año más sabiendo lo que no entendía y encontrando cosas que me falta por aprender. Aunque ya no soy tan niña, sigo siendo la misma", escribió Ángela.