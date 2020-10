Ceci Ponce confiesa que planea quitarse sus implantes de pecho por cansancio

Ciudad de México.- La actriz Ceci Ponce, mediante una entrevista confesó que está cansada de sus implantes de pecho, por lo que al terminar la contingencia planea retirarlos.

Además mencionó que ya no los disfruta como la primera vez, pues al verlos cree que no le suman nada a su cuerpo, por lo que ya no los quiere.

Podría interesarte: Al borde de la muerte y en la ruina, galán de Televisa revela en 'Hoy' que su hija está desaparecida

No los disfruto, Me veo al espejo y veo esas cosas y digo: ‘Ay no’. No sé, no me gustaron… no me suman anda”, dijo.

A pesar de que en sus inicios se sentía mal por su pechos pequeños, después tomó la iniciativa de operarse, pues en algunas producciones no la aceptaban.

Lee también: Adiós Televisa: Tras 13 años en 'VLA', este sería el reemplazo de polémica integrante de 'Hoy'

Yo tenía muy poquito pecho y no me aceptaban sin senos, me ponían los relleno de gel, usaba la caja del micro y la del apuntador para alzarlos”, confesó.

Por último envió un mensaje a todas las mujeres, para que piensen las cosas antes de hacerlas y que traten de siempre ser felices con su apariencia.

Piensa las razones por las que lo estás haciendo, que sean las adecuadas porque es algo que vas a tener toda tu vida", finalizó.

Fuente: TV Notas