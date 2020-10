El chef Mariano abre su corazón y recuerda lo dura que era su vida antes de pertenecer a 'VLA'

Ciudad de México.- El chef Mariano Sandoval, mediante una entrevista decidió abrir su corazón para relatar cómo era su vida antes de pertenecer a Venga la Alegría.

En su mensaje señala que todo lo que tiene es gracias a su participación en las mañanas, pues asegura que tener cortinas en su casa era un lujo, por el cual tuvo que trabajar arduamente.

Podría interesarte: Al borde de la muerte y en la ruina, galán de Televisa revela en 'Hoy' que su hija está desaparecida

Me acuerdo que cuando me hicieron la propuesta de Venga, que era lo que yo más deseaba, lo primero que hice al abrir mi casa fue ver las ventanas tapadas con periódico, fue emocionante porque sabía que la vida se me iba a transformar en términos profesionales y económicos”, dijo.