"Fuera de Televisa": Tras dejar TV Azteca, Andrea Escalona hace esto en 'Hoy' y la destruyen

Ciudad de México.- En medio de rumores de su salida y la de su mamá, la productora Magda Rodríguez, la conductora Andrea Escalona estrenó su propia sección en el programa Hoy de Televisa, 'Amor en consulta'.

Escalona abrió su consultorio y respondió al público "todo lo que siempre quisiste saber del amor". La también actriz y cantante leía las preguntas de usuarios y les daba un consejo.

Al principio Andrea se presentó como "conductora, actriz, cantante y amorosa", sin embargo, apenas pronunció esa última palabra se dio cuenta de la clara referencia al programa de TV Azteca Enamorándonos, el cual su madre producía cuando ambas estaban en esa empresa.

Amorosa no va, córtale...".

Entre otras cosas, Andrea confesó que no le contaba todo a su mamá y fue cuestionada sobre las relaciones abiertas.

Todos son acuerdos entre pareja. Si ustedes le hablan y a él no le importa, pues hágalo. Yo no podría, siempre quiero el control. Ese hombre es mío, el de Paulina Rubio, totalmente es mi rola".

Posteriormente, la conductora llamó la atención por empezar a hablar con un acento colombiano mientras respondía a alguien que contaba que vio a un amigo serle infiel a su pareja, lo que llamó la atención.

Usted cállese, usted no se meta en eso. Mire, ya me salió lo colombiana. Cállese y ya y hágase la que no sabía. Te metes un problemón de a gratis".