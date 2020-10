¿La 'desgreñaron'? Serrath de 'Enamorándonos' es captada en fatal pelea con famosos de TV Azteca

View this post on Instagram

Regreseu0301 de la Isla con nueva actitud y con mau0301s paciencia; lista para tomar la pantalla junto con 3 grandes de la comedia. u00a1Gran estreno, eu0301ste 19 de Octubre gran estreno de @medasansias por @amastv 7.2 en punto de las 4:30 p.m! u00bfMe acompanu0303an en eu0301sta nueva aventura? ud83cudf89 Outfit: @paris_london_boutique