"No puedo ni respirar": Eiza González pierde a ser querido y lo despiden con desgarrador mensaje

Hace du00edas , ponu00eda esta foto para festejar tu vida y hoy pongo la misma pero con diferente versiu00f3n , no puedo hablar , no puedo pensar , no puedo respirar , tu partida no debiu00f3 de existir , simplemente vino esa mierda y se metiu00f3 en ti y hoy nos Priva de ti asu00ed como si nada , a ti que eras que eras un ser alegre , bueno , sano , honorable , me duele por tu Esposa , me duel por tus hijas , por tu hijo , por tus nietas , por tus hermanos y hermana que creo que nos seru00e1 muy difu00edcil entender esta gran tragedia que nunca debiu00f3 de existir , no lo creo y no lo puedo ni aceptar , y hoy tu pequeu00f1a hermana , aquella que te quito tu lugar y que la cuidabas , la jodias , le enseu00f1abas , tiene el corazu00f3n roto hermano , no quiero que nadie me diga que estu00e1s con mis papu00e1s o con mi hermano Tou00f1o , simplemente tu00fa no te podu00edas ir , porque no era tu tiempo , y hoy si me rajo con tu frase favorita u201cel que domina la mente lo domina todou201d pues que crees hoy si no puedo ! ud83dudc94ve con Dios hermano querido ,tengo tu voz Javier aquu00ed en mi cabeza ud83dude2d