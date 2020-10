A pocos días de ser mamá, Sharon Fonseca deja ver su barriga con ligera blusa: "Bellísima"

View this post on Instagram

Iu2019m overly excited about October, donu2019t get me wrong, Iu2019m a warm-weather gal, but I LOVE fall colors and neutrals!ud83cudf42ud83cudf41 besides weu2019re getting closer to meet our baby girl ud83dudc97 what do you think sheu2019s going to be an October baby ? Or a November Baby?? ud83eudd70 u2014u2014u2014u2014u2014u2014 Me emociona que ya llego Octubre, a pesar de que siempre busco el calorcito del Verano, estoy enamorada de los colores y los neutrales de Otou00f1o ud83cudf41ud83cudf42ademu00e1s ya estamos mu00e1s cerca de conocer a nuestra bebu00e9, que piensan ustedes que seru00e1 una niu00f1a de Octubre?? O de Noviembre ??? ud83eudd70