Poncho de Nigris estalla contra las mujeres y hace tremenda confesión de su matrimonio

Primero que nada una disculpa si es la primera vez que me ven asu00ed desesperado. Este mensaje es para todos aquellos que estu00e1n privados de su libertad por la inseguridad de sus parejas, es momento de levantar la voz y disfrutar de la vida quu00e9 pasa muy ru00e1pido, yo perdu00ed 2/3 amigos de la infancia porque tienen pareja y no los deja salir por miedo a perderlos, y como dije ... y VICEVERSA!!! Recuerda que la vida es solo una y el amor no es una prision. ACLARO! NO ES MI CASO, PERO SI PUEDO AYUDAR EN ALGO, PUES HAY QUE ALZAR LA VOZ, ESTAMOS A TIEMPO DE DISFRUTAR TODO SIN NECESIDAD DE HACER DAu00d1O O SER INFIELES, ESTAMOS Mu00c1S ALLu00c1 DE ESO, LA VIDA SE PASA Ru00c1PIDO Y NADIE ES TU DUEu00d1O. ESTO VA PARA HOMBRES Y MUJERES. SI CONOCES A ALGUIEN QUE ESTu00c1 PRIVADO DE SU LIBERTAD POR SU PAREJA SEA HOMBRE O MUJER TAGEALO AQUu00cd PARA AYUDARLO ud83dudc47ud83cudffbud83dudc47ud83cudffbud83dudc47ud83cudffbud83dudc47ud83cudffbud83dudc47ud83cudffbud83dudc47ud83cudffbud83dudc47ud83cudffb