¿Por pleito con Montserrat Oliver? Niurka se va de México y culpa a la conductora en 'Hoy'

Ciudad de México.- Niurka Marcos se presentó al programa Hoy este jueves 8 de octubre, donde reveló que dejará México y se mudará a Mérida por culpa del pleito que tuvo con Montserrat Oliver, dejando sorprendidos a los conductora del programa.

Me voy a Mérida, yo siempre he dicho que en la vida para atrás más que para coger impulso, pero me voy a Mérida de regreso y estoy muy contenta, es muy hermoso. Es una etapa majestuosa en mi vida, de paz, de tranquilidad, de regresar a ese clima en el que yo nací", confesó.

Te podría interesar: Adiós Televisa: Tras 13 años en 'VLA', este sería el reemplazo de polémica integrante de 'Hoy'

Ante la confesión de la vedette, Andrea Legarreta le cuestionó cual era la razón o si la habían corrido, por lo que metió a Montserrat y dijo que ella fue después de decirle que se fuera de su programa, así que decidió irse hasta su natal ciudad.

Me voy a Mérida, porqué lo decidí después de que me corrió Montserrat, 'Niurka tú ya vete', sí me corrió de su programa y dije bueno hasta Mérida me mandó a la chin...", expresó Niurka.