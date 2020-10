¿Regresa a Televisa? Lucero impacta al revelar en 'Hoy' si vuelve a las novelas: "Tengo ofertas"

Ciudad de México.- La actriz y cantante, Lucero, en una exclusiva para el programa Hoy ha revelado si está próxima a regresar a las novelas de la mano de Televisa, aprovechando que se encuentra festejando sus 40 años de trayectoria artística.

Lucero en la entrevista habló que para festejar este momento de su vida realizará tres conciertos en diferentes fechas, señalando que se siente muy feliz y que sí ha pensado en volver a la pantalla chica y que ya tiene ofertas de trabajo.

Sí he recibido varias ideas, proyectos, sugerencias, me han invitado a hacer diferentes tiempos, pero tengo que decir que no ha sido lo que a mi me gustaría", contó la cantante.

Sin embargo, la interprete de Electricidad señaló que no ha aceptado ninguno pues quiere asegurarse de que le apasione la historia y su personaje, pues no puede realizar nada que no este a la altura de sus antiguos papeles.

Me gustaría hacer un personaje a la altura de lo que ya he hecho. No puedo aceptar estar en una novela que me parezca x o una serie que yo diga pues más o menos", señaló.

Fuente: YouTube @Hoy